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Более 42% за "Единую Россию". ЦИК назвал предварительные результаты выборов в АКЗС

Более 42% за "Единую Россию". ЦИК назвал предварительные результаты выборов в АКЗС

Данные основаны на 98,07% обработанных протоколов Стали известны предварительные итоги голосования на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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