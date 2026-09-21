Автоматический перерасчет: у кого вырастут пенсии с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России пройдет масштабный перерасчет пенсий. Тем, кому положена прибавка, обращаться в Социальный фонд не потребуется – перерасчет будет проведен автоматически.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым