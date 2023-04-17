В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика

В результате отработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Георгиевскому городскому округу задержали жителя Ессентуков, который подозревается впокушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Популярные статьи
- В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны «Лев Чернавин»
- В Заполярье открыли мемориал воинам-танкистам Северного флота
- Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 апреля 2023 г.)
Свежие комментарии