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В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика

В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика

В результате отработки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Георгиевскому городскому округу задержали жителя Ессентуков, который подозревается впокушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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