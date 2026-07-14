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Аргументы и Факты

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Рэпер Киевстонер накануне обвинения ФСБ был на встрече в ресторане Варшавы

Рэпер Киевстонер накануне обвинения ФСБ был на встрече в ресторане Варшавы

Рэпер Киевстонер, которого обвиняют в организации подготовки атаки БПЛА на предприятие военно-промышленного комплекса в Подмосковье, за день до обвинений со стороны ФСБ встречался с друзьями в Варшаве, выяснил aif.

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