Рэпер Киевстонер накануне обвинения ФСБ был на встрече в ресторане Варшавы

Рэпер Киевстонер, которого обвиняют в организации подготовки атаки БПЛА на предприятие военно-промышленного комплекса в Подмосковье, за день до обвинений со стороны ФСБ встречался с друзьями в Варшаве, выяснил aif.
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