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Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров.

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