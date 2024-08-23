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Мигранты с паспортом России отбирают деньги у русских: Чиновники смолчат? Предложен список жёстких мер

Мигранты с паспортом России отбирают деньги у русских: Чиновники смолчат? Предложен список жёстких мер

Коллаж Царьграда Мигранты с паспортом России де-факто отбирают деньги у русских людей и остаются безнаказанными.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Зарюгин
Россияне требуют сделать две вещи: первое - ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья по примеру окружающих их стран, таких как Китай, Турция и т.д. и второе –провести силами ФСБ, СК и Прокуратуры полную проверку деятельности ФМС за последние 10 лет с выявлением лиц, незаконно получивших российское гражданство с лишением их незаконно полученного гражданства, а также ввести мораторий на выдачу российского гражданства минимум на 10 лет. Но вместо этого Государственная Дура занимается запретом Ютуба, дескать там плохие ролики про Володина показывают, видать действительно правда глаза колит. Похоже, что трагедия КСХ, так ничему нашу власть и не научила, если конечно это наша власть.
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