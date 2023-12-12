США и НАТО потребовали от Москвы прекратить разработку новейшего комплекса «Алабуга», который уничтожит всё вооружение противника

2 дня назад 69K прочитали Стоит только гениальным российским оружейникам изобрести что-то эдакое необычное, уникальное и мощное, чего у западных «партнеров» в помине нет и не предвидится в ближайшие десятилетия, да ещё и особо секретное, как тут же появляются американцы и начинают предъявлять какие-то претензии к России, требовать, грозить нам пальчиком.
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