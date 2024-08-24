США вводят новый пакет санкций против физических и юридических лиц из РФ

Новый пакет санкций США против российских финансово-технологических компаний начинает действовать. Санкции направлены на дальнейшее сокращение доступа РФ к международной финансовой системе, заявили в американском минфине.
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