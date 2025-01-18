Порядка 2 тыс. грузовых и пассажирских автомобилей в ДНР эксплуатируют с нарушениями Территориальные органы ДНР федеральной службы по надзору в сфере транспорта в режиме постоянного рейда в 2024 году проверили более 10 тыс.
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