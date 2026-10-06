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ИА Регнум

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Криминалист Игнатов отвел ключевую роль реакции оператора 112 в спасении человека без связи

Криминалист Игнатов отвел ключевую роль реакции оператора 112 в спасении человека без связи

Именно оператор 112 передает информацию об экстренном вызове полиции и спасателям, следовательно, реакция сотрудника оперативной службы играет ключевую роль в спасении человека, который оказался заперт в квартире.

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