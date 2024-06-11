Михаил Мишустин выделил Свердловской области почти 60 млн рублей на покупку лекарств для льготников

Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром России.Власти России направили в Свердловскую область порядка 59,2 миллиона рублей на покупку лекарств, специализированного питания, а также медицинских изделий.
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