Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Армения до сих пор член ОДКБ????Армения договарив...
  • Алексей Коржов
    Совсем края попутали доколе коренной народ будем терпеть и потворствовать этим мигрантам этим чуждым по минталитету..."Праздничная стре...
  • Георгий Михалев
    Что там искать? Завезли в страну миллионы врагов, любому бабки отстегни и готовый террорист."Ахиллесова пята"...

Михаил Мишустин выделил Свердловской области почти 60 млн рублей на покупку лекарств для льготников

Михаил Мишустин выделил Свердловской области почти 60 млн рублей на покупку лекарств для льготников

Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром России.Власти России направили в Свердловскую область порядка 59,2 миллиона рублей на покупку лекарств, специализированного питания, а также медицинских изделий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх