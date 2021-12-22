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Грызлова отправят послом в Белоруссию: «особая интеграционная миссия»

Грызлова отправят послом в Белоруссию: «особая интеграционная миссия»

Новым послом РФ в Белоруссии станет 71-летний полпред России в трёхсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель Высшего совета "Единой России", председатель совета директоров АО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»", председатель попечительского совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), председатель попечительского совета Собора Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге и член общественно-попечительского совета Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца Борис Грызлов.

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