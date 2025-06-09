Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин принял участие в закрытии III Международного фестиваля кадетской дружбы в Казани

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин принял участие в торжественной церемонии закрытия III Международного фестиваля кадетской дружбы «В единстве – сила!», который проходил в Республике Татарстан на базе Казанского Суворовского Военного Училища Минобороны России.