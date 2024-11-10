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Царьград

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Бросила детей и пошла добровольно убивать русских: На Курщине в русский плен попала карательница. На допросе во всём призналась

Бросила детей и пошла добровольно убивать русских: На Курщине в русский плен попала карательница. На допросе во всём призналась

Очередная карательница попала в русский плен на Курском направлении. Видео с допросом опубликовало Минобороны.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Ликвидировать таки, а не в плен брать.
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14 час.
Алексей Мельник
Ужас, украинка! Она же мать! Пошла заработать убивая нас! И не знаю как относится к &quot;уже&quot; попавшей в плен. Скорее всего презрение. До момента попадания в плен это враг требующий уничтожения, а после ... тфу!
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13 час.

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