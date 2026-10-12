Театр абсурда
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Театр абсурда

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О травле русского учителя ОРКСЭ в Петербурге

О травле русского учителя ОРКСЭ в Петербурге

Как глупая инициатива чиновников из РОНО сеет раздор и смуту в Год единства народов России Нынешний год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России.

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