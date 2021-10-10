Al Jazeera (Катар): какая разница между медом и сахаром

Отличается ли по составу мед от сахара? Где содержится больше калорий? Какой у них гликемический индекс? Сколько меда можно есть в день без вреда для здоровья? Какова его польза? Согласно исследованию ученых из Аризонского университета (США), мед и сахар являются углеводами и высококалорийными подсластителями.
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