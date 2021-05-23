Совпадение или тщательно спланированная операция? В Белоруссии задержан экс-редактор Nexta. Комментарий Георгия Бовта

Евгений СокольскийПолитикаСовпадение или тщательно спланированная операция? В Белоруссии задержан экс-редактор Nexta. Комментарий Георгия БовтаРейс Афины — Вильнюс, на котором летел Роман Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальтер ЮпитерНо причём тут терроризм и Лукашенко, когда звонок о минировании поступил из Польши? Лукашенко просто обязан был принять меры по спасению пассажиров. Он это и сделал. Честь ему и хвала. А Протасевича , как я думаю сдали его подельники. Кто-то же из Польши позвонил, когда самолёт пролетал над Беларусью. Кто-то сообщил, в КГБ Беларуси что там летит такой интересный пассажир. Ну, а выдавать Протасевича или нет, будет решать суд.Комментировать
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