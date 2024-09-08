За первое полугодие 2024 утекли 986 млн строк персональных данных. Из них половина — в ходе одного инцидента

Полмиллиарда утекших данных в России связаны с одним инцидентомВ России за первое полугодие 2024 года в открытый доступ попали 986 млн строк персональных данных, что на 33, 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости».