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За первое полугодие 2024 утекли 986 млн строк персональных данных. Из них половина — в ходе одного инцидента

За первое полугодие 2024 утекли 986 млн строк персональных данных. Из них половина — в ходе одного инцидента

Полмиллиарда утекших данных в России связаны с одним инцидентомВ России за первое полугодие 2024 года в открытый доступ попали 986 млн строк персональных данных, что на 33, 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости».

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