Собянин: ОЭЗ «Технополис Москва» стала полигоном для внедрения ИИ-решений

В Москве активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) на промышленных предприятиях, ключевой площадкой для этого стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», где присутствуют свыше 240 высокотехнологичных компаний, которые создали более 33 тысяч рабочих мест, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.