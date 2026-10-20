Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнего Тагила, где в августе 2024 года погибли 11 человек.
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