Рэпер ST встретился с ветераном СВО в главном госпитале Росгвардии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Рэпер ST (Александр Степанов) посетил главный военный клинический госпиталь Росгвардии, чтобы поддержать военнослужащего национальной гвардии, ветерана СВО, который является подопечным фонда "Орион".
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