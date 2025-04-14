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От взрыва до орбиты: Rocket Factory Augsburg готовит ракету из нержавейки вдвое дешевле аналогов к первому орбитальному запуску Великобритании

От взрыва до орбиты: Rocket Factory Augsburg готовит ракету из нержавейки вдвое дешевле аналогов к первому орбитальному запуску Великобритании

К концу 2025 года Европа может получить новый конкурентный носитель для малых спутников. Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) планирует первый запуск ракеты RFA One с частного космодрома SaxaVord, расположенного на шотландском острове Анст.

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