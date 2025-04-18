Найдены документы, забрать можно в магазине на пер. Войкова, напротив конторы колхоза Калинина.
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Найдены документы, забрать можно в магазине на пер. Войкова, напротив конторы колхоза Калинина.