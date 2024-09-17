Экипаж Ми-28НМ ударил по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье

Были использованы авиационные средства поражения Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н ударил по скоплению живой силы и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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