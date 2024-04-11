Следком завел дело о посягательстве на жизнь силовиков после стрельбы в Нальчике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) после нападения на сотрудников ФСБ в садовом товариществе "Насып" в Нальчике.
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