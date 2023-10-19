Беспрецедентная ситуация: время ожидания крупнотоннажных грузовиков на границе достигло 5 дней

С началом войны на Украине единственным безопасным путем выхода на внешний рынок для автотранспортников из Республики Молдова остается молдавско-румынская граница, однако время ожидания пересечения таможенной границы с Румынией составляет до 4-5 дней, в то время как раньше оно составляло до 48 часов.
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