Беспрецедентная ситуация: время ожидания крупнотоннажных грузовиков на границе достигло 5 дней

С началом войны на Украине единственным безопасным путем выхода на внешний рынок для автотранспортников из Республики Молдова остается молдавско-румынская граница, однако время ожидания пересечения таможенной границы с Румынией составляет до 4-5 дней, в то время как раньше оно составляло до 48 часов.