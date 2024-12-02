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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«При Станковиче один из лучших матчей «Спартака», если не лучший. «Краснодар» без неудачных отрезков не может». Мостовой о 3:0 

«По всем показателям «Спартак» был лучше — по движению, по единоборствам, не говоря уже про настрой. Выиграли всю борьбу, все единоборства.

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