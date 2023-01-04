Заноза

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Битва за Кременную — «Бахмут наоборот»

Битва за Кременную — «Бахмут наоборот»

Почему американцы требуют от укровермахта любой ценой прорвать фронт на Северодонецк Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Укро-эксперты уже сравнивают участок фронта Сватово-Кременная с бахмутским (Артемовским) по количеству «двухсотых» и «трехсотых».

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