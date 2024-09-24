Кадры тушения квартиры на Ленинском, 147. Огонь охватил все комнаты. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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Кадры тушения квартиры на Ленинском, 147. Огонь охватил все комнаты. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.