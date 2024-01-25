Поставки человекоподобных роботов Tesla Optimus начнутся в следующем году, пообещ...

Поставки человекоподобных роботов Tesla Optimus начнутся в следующем году, пообещал МаскНа квартальной отчётной конференции представители Tesla в очередной раз напомнили, что производство человекоподобных роботов Optimus со временем станет для компании более важным видом бизнеса, чем электромобили.