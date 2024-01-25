Поставки человекоподобных роботов Tesla Optimus начнутся в следующем году, пообещ...

Поставки человекоподобных роботов Tesla Optimus начнутся в следующем году, пообещал МаскНа квартальной отчётной конференции представители Tesla в очередной раз напомнили, что производство человекоподобных роботов Optimus со временем станет для компании более важным видом бизнеса, чем электромобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)