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«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине

«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине

Кино-Театр.Ру представляет премьеру трейлера документального фильма «Голубоглазый японец» – о судьбе выходца Российской Империи Виктора Старухина, который, пережив Гражданскую вoйну, оказался в Японии и стал одним из самых известных бейсболистов.

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