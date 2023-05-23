«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине

Кино-Театр.Ру представляет премьеру трейлера документального фильма «Голубоглазый японец» – о судьбе выходца Российской Империи Виктора Старухина, который, пережив Гражданскую вoйну, оказался в Японии и стал одним из самых известных бейсболистов.