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Профессор Фиори: вероятное поражение Украины продемонстрирует слабость НАТО

Профессор Фиори: вероятное поражение Украины продемонстрирует слабость НАТО

Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что вероятное поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу возглавляемого Западом миропорядка.

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