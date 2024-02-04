Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что вероятное поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу возглавляемого Западом миропорядка.
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