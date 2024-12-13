Попов о Соболеве: «Нетоповый игрок. Тратит время на видеоигры. У тебя футбол сейчас должен быть на уме!»

В 12 матчах сезона Мир РПЛ форвард «Зенита» не отметился результативными действиями. – Не считаете, что «Зениту» надо расставаться с Венделом и Клаудиньо, которые потеряли мотивацию? – Не знаю, исчерпали себя они или нет.
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