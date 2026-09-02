У этого магазина самый принципиальный кассир

В магазине в Бразилии вместе с сотрудниками работает необычный «кассир» — кот. Когда один из покупателей подошёл к кассе и достал телефон для оплаты, пушистый сотрудник неожиданно высунул лапу через отверстие в защитной перегородке и отвесил ему лёгкий «штраф».