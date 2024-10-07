Сыгран шестой тур этапа Кубка России по шахматам в Кстово

Во главе турнирной таблицы на этапе Кубка России по шахматам в Кстово (Нижегородская область) идут сразу три шахматиста после шестого тура 6 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии