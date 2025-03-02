Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США 

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает «зеленый свет» на выход Соединенных Штатов из НАТО.