Русская весна
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Русская весна

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Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США 

Болтон раскритиковал Мерца за слова о независимости Европы от США 

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за его слова о независимости Европы от руководства в Вашингтоне, потому что таким образом он якобы дает «зеленый свет» на выход Соединенных Штатов из НАТО.

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