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Директор «Северстали»: «Нет никаких разговоров руководства, что клуб может играть в ВХЛ»

Николай Канаков опроверг информацию о том, что «Северсталь» обсуждает переход в ВХЛ. Ранее РБК сообщил, что из-за финансовых проблем клуб может провести следующий сезон в ВХЛ.

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