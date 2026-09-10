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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Десятка» Мусагалиева открыла детскую академию. Стоимость абонемента – от 15 тысяч рублей в месяц

ФК «10» комика Азамата Мусагалиева объявил о создании детской академии. В тренерский штаб академии вошли голкиперы « Десятки » Ярослав Бурыченков и Даниил Ярусов, защитник Денис Гудаев и ассистент главного тренера Андрей Беломытцев.

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