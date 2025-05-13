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Простые советы по мелкому ремонту

Мелкий ремонт в доме — как зубная боль: если игнорировать, проблема станет серьезной. Но в отличие от визита к стоматологу, справиться с бытовыми «неполадками» можно самостоятельно, даже без особых навыков.

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