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Царьград

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Иран создаст 1000 батальонов для обороны от США

Иран создаст 1000 батальонов для обороны от США

В Иране планируется создать более 1000 добровольческих батальонов в рамках кампании "Жертвующие собой" для защиты от возможного нападения США.

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