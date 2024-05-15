Отвечала за финансовые потоки: замминистра обороны спешно уволилась

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну понял -ли ВВП с кем он дела имел ? А олигархи тем же миром мазаны и подставят, когда захотят несмотря на войны и передряги . Социум должен быть народным -это аксиома . Пока не поздно надо вернуть страну и если есть ошибки -исправить , а то , что несколько устарело -обновить . Время у нас вечность .