Вряд ли стало неожиданностью решение замминистра обороны Татьяны Шевцовой подать в отставку. И отвечающая за финансовые потоки военного ведомства заместитель теперь уже бывшего министра Сергея Шойгу именно так и поступила - спешно уволилась.
Отвечала за финансовые потоки: замминистра обороны спешно уволилась
Комментарии
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Александр Рус
не дать сбежать....
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19 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну понял -ли ВВП с кем он дела имел ? А олигархи тем же миром мазаны и подставят, когда захотят несмотря на войны и передряги . Социум должен быть народным -это аксиома . Пока не поздно надо вернуть страну и если есть ошибки -исправить , а то , что несколько устарело -обновить . Время у нас вечность .
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18 час.
Maxim
в каком офшоре заначка изменника ?
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18 час.
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