Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислав Бурченко
    ...на хиппи 60х- было гораздо меньше медальоновПарад тщеславия: ...
  • Ирина Некрасова
    Стыдоба... На другие государства, где коррупция процветает, бочку катим, а у самих вот такая ненасытная саранча высок..."Поэтому на фронт...
  • Владимир Акулов
    Общение с варваром Из новостей Мигрант поставил машину у двери подъезда ...Ему байкер сделал замечание......Москвичка сделала...

Отвечала за финансовые потоки: замминистра обороны спешно уволилась

Отвечала за финансовые потоки: замминистра обороны спешно уволилась

Вряд ли стало неожиданностью решение замминистра обороны Татьяны Шевцовой подать в отставку. И отвечающая за финансовые потоки военного ведомства заместитель теперь уже бывшего министра Сергея Шойгу именно так и поступила - спешно уволилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
не дать сбежать....
Ответить
19 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну понял -ли ВВП с кем он дела имел ? А олигархи тем же миром мазаны и подставят,  когда захотят несмотря на войны и передряги . Социум должен быть народным -это аксиома . Пока не поздно надо вернуть страну и если есть ошибки -исправить , а  то , что несколько устарело -обновить . Время у нас вечность .
Ответить
18 час.
Maxim
в каком офшоре заначка изменника ?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх