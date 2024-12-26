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Российским пенсионерам напомнили о праве не платить один вид налога

Российским пенсионерам напомнили о праве не платить один вид налога

Российские пенсионеры освобождены от уплаты налога на землю в случае, если площадь участка не превышает шесть соток, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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