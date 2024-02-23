Кику: «Референдум придумали, чтобы получить электоральные преимущества»

Референдум, объявленный президентом Майей Санду, призван принести электоральные преимущества главе государства на президентских выборах, а Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) не будет играть в эти игры властей.
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