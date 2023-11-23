Politico: вопрос о выходе Нидерландов из ЕС больше всего тревожит Брюссель

© AFP 2023 / REMKO DE WAAL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая "Партия свободы", пишет Politico.
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