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Politico: вопрос о выходе Нидерландов из ЕС больше всего тревожит Брюссель

Politico: вопрос о выходе Нидерландов из ЕС больше всего тревожит Брюссель

© AFP 2023 / REMKO DE WAAL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая "Партия свободы", пишет Politico.

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