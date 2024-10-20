В Карелии нет врачей для судмедэкспертизы

Пациентка из Олонца заказала экспертизу в Москве Медэкспертизу для суда проводить в Карелии некому. В Олонецский районный суд пришел ответ из ГБУЗ РК « Бюро судебно-медицинской экспертизы»: специалисты не смогут провести экспертизу ранее 2025 года.