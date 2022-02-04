«Спартаку» интересен 18-летний воспитанник «Енисея» Труханов

Молодой центральный защитник «Енисея» Данил Труханов может продолжить карьеру в системе «Спартака». Московский клуб уведомил «Енисей» о намерении приобрести 18-летнего футболиста, которого планируют задействовать в молодежной команде и «Спартаке-2».
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