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Антифашист

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Трамп назвал сроки окончания конфликта, в Москве поставили под сомнение его роль посредника

Трамп назвал сроки окончания конфликта, в Москве поставили под сомнение его роль посредника

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз высказался о возможных сроках завершения конфликта на Украине.

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