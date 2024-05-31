ВСУ применили десять ракет ATACMS, об этом заявил министр обороны РФ Белоусов. «Все ракеты были сбиты.
Срочно! Сотни людей находились под угрозой: ВСУ ударили ракетами по Крымскому мосту
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Почему после этого допускается присутствие пиндосовского беспилотника над черным морем?!
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21 час.
Учебный центр ФПС
жуем сопли, "не ....мы не такие, мы не будем уничтожать их мосты, инфраструктуру, как же! это ж нарушение международного права !" Браво! будем ждать когда все-таки мост подорвут, и тем удивительнее , что все компетентные люди говорят , что мы знаем , кто конкретно это делает! И что !?
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20 час.
Регина Толстоброва
Не могут как надо ответить Украине.
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20 час.
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