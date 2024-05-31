Срочно! Сотни людей находились под угрозой: ВСУ ударили ракетами по Крымскому мосту

Учебный центр ФПС

жуем сопли, "не ....мы не такие, мы не будем уничтожать их мосты, инфраструктуру, как же! это ж нарушение международного права !" Браво! будем ждать когда все-таки мост подорвут, и тем удивительнее , что все компетентные люди говорят , что мы знаем , кто конкретно это делает! И что !?