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Срочно! Сотни людей находились под угрозой: ВСУ ударили ракетами по Крымскому мосту

Срочно! Сотни людей находились под угрозой: ВСУ ударили ракетами по Крымскому мосту

ВСУ применили десять ракет ATACMS, об этом заявил министр обороны РФ Белоусов. «Все ракеты были сбиты.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Почему после этого допускается присутствие пиндосовского беспилотника над черным морем?!
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21 час.
Учебный центр ФПС
жуем сопли, &quot;не ....мы не такие, мы не будем уничтожать их мосты,  инфраструктуру,  как же! это ж  нарушение международного права !&quot; Браво! будем ждать  когда все-таки  мост подорвут, и тем удивительнее , что все компетентные  люди говорят , что мы знаем , кто конкретно это делает! И что !?
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20 час.
Регина Толстоброва
Не могут как надо ответить Украине.
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20 час.

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