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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Н М
    Слишком гигантские школы, слишком большие классы, слишком мало учителей (настоящих)....И опять стрельба ...
  • Элеонора Коган
    Жуткая трагедия. Как ружьё попало в руки девочки, почему отец хранил его дома?И почему девочка молчала о травле все э...И опять стрельба ...
  • Dushka
    повезло вам. Травля у нас была, но учителя иногда пресекали. Классные особо внимания на отношения детей не обращали. ...И опять стрельба ...

И опять стрельба в школе

И опять стрельба в школе

Безумно жаль, но это опять случилось. Ученица гимназии № 5 в Брянске утром 7 декабря открыла стрельбу по одноклассникам.

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Комментарии
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D
Dushka
повезло вам. Травля у нас была, но учителя иногда пресекали. Классные особо внимания на отношения детей не обращали. Думаю, было не лучше, чем сейчас. Просто сейчас дети более впечатлительные.
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13 час.
Элеонора Коган
Жуткая трагедия. Как ружьё попало в руки девочки, почему отец хранил его дома?И почему девочка молчала о травле все эти годы? Все виноваты, и семья и школа.Отец, видно охотник. Жестокость в его характере. Убивать невинных животных и птиц. И дочери что-то тут и передалось. А насчёт травли одноклассников, так учителям и надо было вовремя разобраться и пресечь, а не изображать равнодушие.
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5 час.
Н М
Слишком гигантские школы, слишком большие классы, слишком мало учителей (настоящих)....
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4 час.

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