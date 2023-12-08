И опять стрельба в школе

повезло вам. Травля у нас была, но учителя иногда пресекали. Классные особо внимания на отношения детей не обращали. Думаю, было не лучше, чем сейчас. Просто сейчас дети более впечатлительные.

Элеонора Коган

Жуткая трагедия. Как ружьё попало в руки девочки, почему отец хранил его дома?И почему девочка молчала о травле все эти годы? Все виноваты, и семья и школа.Отец, видно охотник. Жестокость в его характере. Убивать невинных животных и птиц. И дочери что-то тут и передалось. А насчёт травли одноклассников, так учителям и надо было вовремя разобраться и пресечь, а не изображать равнодушие.