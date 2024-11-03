Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Пока помнят о том, что невозможно забыть - имено США (прикрыаясь союзниками) воевали с Сербией как со страной (Югосла...Вице-премьер Серб...
  • Олег Самойлов
    Насчет того, что "жизнь прошла даром" - а ЧТО надо-то этим товарищам? Пенсию в 90 рублей, очередь в километр за сраны...«Меньше чем за 5 ...
  • Людмила Свириденко
    Ну, он теперь долго будет доказывать, что он - не племя сиу).Вице-премьер Серб...

"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!

"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!

Почему в Коркино Челябинской области в убийстве таксистки Елены Сарафановой обвиняется глухонемой цыганёнок? В 1897 году Центральным Статистическим Комитетом МВД Российской Империи, согласно которой доля лиц не зачисленных никаким сословиям, в том числе евреи, цыгане, в общей численности населения Империи составляли 0,8%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Дубков
Магадан,Магадан пусть плодятся с медведями,самый ам оральный народ,хуже только евреи и хохлы
Ответить
5 час.
А Кудасов
и Магадан и Колыма их не хотят. Служил в ЧССР в 70-х. Запомнилось как западные чехи их &quot;любили и уважали&quot;. Да и мы: солдатики некоторые что можно к ним таскали за водку, шмотки. При мне один бензовоз угнал из части. У цыган нагнали.
Ответить
4 час.
Ольга Кожемякина
Реальный выход: всех молодых парней, мужчин пропустить через военкомат, через СВО, взять на контроль по отпечаткам пальцев каждого из них, так называемых баронов привлечь к уголовной ответственности и не допускать вмешательства их в решение возникающих социальных, государственных, политических проблем. И вообще пора упразднить понятие &quot;диаспора&quot;, &quot;барона&quot;, &quot;вора в законе&quot;.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх