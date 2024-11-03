"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!

А Кудасов

и Магадан и Колыма их не хотят. Служил в ЧССР в 70-х. Запомнилось как западные чехи их "любили и уважали". Да и мы: солдатики некоторые что можно к ним таскали за водку, шмотки. При мне один бензовоз угнал из части. У цыган нагнали.