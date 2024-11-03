Почему в Коркино Челябинской области в убийстве таксистки Елены Сарафановой обвиняется глухонемой цыганёнок? В 1897 году Центральным Статистическим Комитетом МВД Российской Империи, согласно которой доля лиц не зачисленных никаким сословиям, в том числе евреи, цыгане, в общей численности населения Империи составляли 0,8%.
"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!
Комментарии
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Александр Дубков
Магадан,Магадан пусть плодятся с медведями,самый ам оральный народ,хуже только евреи и хохлы
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5 час.
А Кудасов
и Магадан и Колыма их не хотят. Служил в ЧССР в 70-х. Запомнилось как западные чехи их "любили и уважали". Да и мы: солдатики некоторые что можно к ним таскали за водку, шмотки. При мне один бензовоз угнал из части. У цыган нагнали.
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4 час.
Ольга Кожемякина
Реальный выход: всех молодых парней, мужчин пропустить через военкомат, через СВО, взять на контроль по отпечаткам пальцев каждого из них, так называемых баронов привлечь к уголовной ответственности и не допускать вмешательства их в решение возникающих социальных, государственных, политических проблем. И вообще пора упразднить понятие "диаспора", "барона", "вора в законе".
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15 мин.
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